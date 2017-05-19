С 20 мая по 10 июня Тольяттинская филармония объявляет Летнюю ярмарку-продажу абонементов концертного сезона 2017-2018 с максимальной скидкой до 20 % от обычной цены.

Фото: филармония Тольятти

26-й концертный сезон в Тольяттинской филармонии — это множество концертов на любой вкус: симфоническая, вокальная, джазовая, этническая музыка, встречи с артистами театра и кино! Как же посетить много концертов, не опустошив при этом свой кошелек? Тольяттинская филармония в течение ряда лет предлагает систему абонементов – единых билетов на серию из 3-5 программ, объединённых стилистически и тематически.

Покупая абонемент, вы приобретаете билеты оптом. А на летней ярмарке-продаже к оптовой цене абонемента получаете дополнительную скидку до 20%!

Есть и другие преимущества покупки абонемента:

экономия времени: всего один визит в кассу

планирование времени: даты концертов абонемента известны заранее –

это ваш собственный музыкальный мини-сезон!

комфорт: постоянное место в зале

престижность: качественная музыка — удовольствие для избранных!



В сезоне 2017-2018 Тольяттинская филармония предлагает 21 абонемент – для детей и взрослых, для начинающих и продвинутых меломанов. Для детей — традиционные «Классика - детям» с Симфоническим оркестром, «Сказочные узоры» с Русским оркестром, «В гостях у джаза» с Джаз-оркестром.

По многочисленным просьбам слушателей во всех программах абонемента «Классика – детям» продолжит радовать публику балетными номерами Образцовый детский театр танца «Плясицы» школы искусств «Форте» (художественный руководитель Лариса Левашова). Абонемент составили композиции «Танцы мира», «Щелкунчик» (по сказке Э.Т.Гофмана и балету П.Чайковского) и новая программа «Красная шапочка» (по сказке Шарля Перро на музыку московского композитора Валерии Бесединой). Эти музыкально-литературно-хореографические композиции исполнят Симфонический оркестр филармонии под управлением Владислава Ивановского, детский театр танца «Плясицы» и замечательные ведущие - музыковеды и мастера художественного слова филармонии.

Абонемент «Сказочные узоры» составят программы «Мульти-шоу», «Новогодний переполох» и «Путешествие по странам и континентам». Задорный Русский оркестр под управлением Василия Кормишина и артисты филармонии умеют сочетать обучение с развлечением и вовлекают в процесс знакомства с музыкой даже самых маленьких слушателей от 3-4 лет.

Детей с родителями, без сомнения, заинтересует абонемент «В гостях у джаза», в который войдут литературно-музыкальные композиции «Том Сойер и его друзья», «Мистер Твистер» и «Буратино» с участием артистов филармонии, юных исполнителей и Джаз-оркестра под управлением Валерия Мурзова.

Послушать музыку Вивальди, Гайдна, Моцарта в полной темноте, погрузиться в свой внутренний мир, отдохнуть от суетного мира предлагает Симфонический оркестр филармонии под управлением Владислава Ивановского на одном из концертов абонемента «Классика на бис». Звучание музыки будет сопровождать демонстрация нового мультимедийного шоу из полотен великих мастеров живописи.

Абонемент «Солист + оркестр» подарит новую встречу с любимицей тольяттинцев японской скрипачкой Аяко Танабе, которая исполнит произведения Антонина Дворжака. Открытием для публики в рамках этого абонемента станет невероятно музыкально одаренный, незрячий от рождения пианист и вокалист Олег Аккуратов. Вместе с Симфоническим оркестром филармонии он исполнит всемирно известный первый фортепианный концерт Чайковского, «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина и песни из репертуара Фрэнка Синатры.

Выступления дирижеров из разных стран мира – Хо Чунг Йе (Тайвань - США), Марко Букколо (Италия) и Кеничи Симура (Япония), которые встанут за пульт Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии, составят концертный цикл «Парад дирижеров». Японский дирижер представит тольяттинцам необычную программу «Музыка компьютерных игр». В Японии музыка компьютерных игр возведена в ранг высокого искусства: ее пишут выдающиеся композиторы, исполняют лучшие музыканты, записывают с применением передовой техники. Это целая индустрия! В Стране восходящего солнца мелодии компьютерных игр стали самостоятельными произведениями и звучат в концертных залах в исполнении больших симфонических оркестров.

Абонемент «Симфоническое путешествие с Тимуром Зангиевым» – новинка сезона 2017-2018. В 26-м концертном сезоне заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, дирижер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Тимур Зангиев, хорошо известный горожанам по выступлениям с Молодежным симфоническим оркестром Поволжья, выступит в роли главного приглашенного дирижера Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии и представит четыре концертных программы. Вместе с ним, оркестром и солистами, мы совершим путешествие по разным странам. Два концерта будут посвящены музыке немецких и австрийских композиторов – Моцарта, Бетховена, Вебера, Малера, Хиндемита, в двух следующих программах прозвучат произведения русских гениев – Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского.

Поклонникам фортепианной музыки предназначен абонемент «Steinway-вечера». Богатую палитру звучания отремонтированного рояля «Steinway» продемонстрируют пианисты Евгений Брахман, Павел Назаров и Вазген Вартанян.

В новом сезоне вновь появится абонемент «Шоколадный джаз». Он порадует встречами с афроамериканскими певцами. Элегантная Мирна Клейтон, харизматичный Клив Джонс и легендарный Грег Кофи Браун – певец и гитарист из Англии, который в течение 20 лет играл в африканской группе мирового класса «Osibisa» – выступят с джаз-оркестром филармонии. В рамках абонемента «Персона в джазе» - много новых для тольяттинцев имен и сюрпризов, но самым ярким станет выступление обладателя премии «Грэмми», джаз-трио феноменально виртуозного пианиста Мариана Петреску (Швеция - США).

Абонемент «Мир танца и песни» составят программы прославленных профессиональных танцевальных и хоровых коллективов. Нас восхитят Государственный академический Сибирский русский народный хор, заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» и государственный ансамбль народного танца «Кавказ» (Республика Абхазия).

Российские артисты театра и кино Сергей Янковский, актриса Московского академического театра сатиры Елена Подкаминская, народный артист России Вениамин Смехов, заслуженный артист России, актер МХТ им. А.Чехова Анатолий Белый выступят с проникновенными моноспектаклями, сотканными из произведений С. Довлатова, А. Куприна, поэзии А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. Маяковского, С. Есенина, Б. Пастернака, О. Мандельштама, Д. Самойлова, И. Бродского. Четыре вечера мы будем трепетно ловить каждое слово артистов, смеяться и плакать в рамках абонемента «Звезды театра и кино».

Для поклонников Русского оркестра филармонии и дирижера Василия Кормишина сформированы абонементы «Душа России» и «Василий Кормишин представляет». Баритон Альберт Жалилов исполнит песни из репертуара легендарного Муслима Магомаева, контртенор Игорь Монаширов представит программу «Голос без границ» из произведений от «Аве Мария» до хитов мирового джаза. Финалист конкурса «Большая опера» на ТК «Культура» Сергей Плюснин (баритон) и исполнительница фолка, русских песен и романсов Майя Балашова (сопрано) выступят с программой «Мужчина и Женщина. Гармонист-виртуоз Павел Уханов привезет гармони разных размеров: маленькую, как спичечный коробок, «черепашку», «саратовку» с ее звонкими колокольчиками, любимую гармонь Сергея Есенина – «ливенку», а также современную многотембровую «хромку». Наконец, чародей аккордеона Никита Власов заворожит аргентинским танго Астора Пьяццоллы. И все они выступят с Русским оркестром филармонии!

Паганини русской балалайки Алексей Архиповский, магия дудука от трио Дживана Гаспаряна-младшего, тувинское горловое пение от лауреата премии «Грэмми» ансамбля «Алаш» и огненное фламенко от испанского трио из Андалусии составят этно-абонемент «World music».

Для любителей вокала, русского и цыганского романса, песен советской эстрады – многолетний, проверенный временем абонемент «Романс и не только», в рамках которого выступят солист Мариинского театра Владимир Самсонов (баритон), вокальная группа «ПЯТЕRО» и цыганское трио певицы Леонсии Эрденко.

Возможность выйти на главную академическую концертную сцену города юным талатнливым тольяттинцам предоставит новый абонемент «Ступени мастерства».

Для молодежи и всех, кто продолжает считать, что филармония и все, что в ней происходит – это скучно и сложно, создан абонемент № 20 «Музыка в джинсах». Гитарное шоу итальянца Луки Стриканьоли и классика в темноте, музыка компьютерных игр и китайский гитарист Сингей Ли – шанс для первопроходцев филармонического зала стать его завсегдатаями. Причем «для пробы» можно купить части этого абонемента –

№ 20А и 20Б, состоящие из двух концертов.

Отдел литературно-музыкальных программ филармонии, в который входят вокалисты и инструменталисты, мастера художественного слова, струнный квартет филармонии, предлагает вниманию тольяттинцев новые программы в рамках абонементов «Литературные четверги» и «Музыка для души».

А в центре отдыха «Тольяттиазот», что в Комсомольском районе, вновь ожидает слушателей абонемент «Музыкальная гостиная ТОАЗа», состоящий из пяти концертов.

Начиная с завтрашней субботы, с 20 мая по 10 июня, можно прийти в кассу филармонии и купить любой из понравившихся абонементов – исходя из своих предпочтений, для музыкального развития детей, для всей семьи или в подарок!

Выберите свою музыку!

Полная информация об абонементах нового сезона, их стоимости в период летней ярмарки - на сайте филармониии, в группах Вконтакте и Фэйсбук, по телефонам 222-600 (касса), 26-54-46 (отдел маркетинга),

22-91-49 (концертный отдел).

Возрастное ограничение: 6+