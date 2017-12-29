5 января в 12.00 и 14.00 мальчишки и девчонки с родителями, бабушками и дедушками смогут увидеть музыкальную сказку «Новогодний переполох» в исполнении замечательных артистов и Русского оркестра филармонии под управлением Василия Кормишина. Баба-Ягурочка и её лучший друг Леший собрались вместе, чтобы встретить Новый год, песни попеть да байки друг другу рассказать, кто из них летом народу больше напугал да настращал. Завязка этой истории оригинальна, финал непредсказуем – все, как и должно быть в новогоднем представлении! На 5 января в 12.00 билетов осталось очень мало.

Вечером 5 января в 18.00 поздравит тольяттинцев с Новым годом позитивный и солнечный ретро-оркестр стиляг из Санкт-Петербурга. ВИА «Пролетарское Танго» подарит добрые, легкие кавер-версии хитов советской эстрады в сопровождении духовой секции и балалайки. ВИА «Пролетанго» во главе с эффектным солистом, артистом театра им. Ленсовета Дмитрием Караневским покорил большие и малые концертные залы Петербурга, выступил на крупнейших фестивалях города, побывал в Москве и Сочи. «Ленинградские мосты», «Московские окна», «Снег идет», «Шаланды» и многое другое — репертуар «Пролетарского Танго» состоит из шлягеров, под которые страна танцевала полвека тому назад, но до сих пор эти песни знает каждый школьник.

7 и 8 января тольяттинцев и гостей города ожидает Рождественский фестиваль органной музыки с использованием уникального электронного органа «Хауптверк». Стоит отметить, что хороший цифровой электроорган пока еще достаточно редкий инструмент, а в России — почти штучный. Но одно из главных его преимуществ - мобильность, она позволяет с помощью специальной погрузочной техники привезти орган, куда угодно, и за два часа инсталляции создать соборное звучание в любом зале. Электроорган — удивительный синтез старинного и современного инструментов.

И хотя скептики наверняка заподозрят его в неестественности, слышавшие уверяют: звучит «Хауптверк» так же проникновенно, как и его традиционный прототип. Но каким бы замечательным ни был инструмент, он не раскроется перед публикой без умелых рук музыканта.

7 января в 18.00 ценители услышат знаменитую «Аве Мария», оперные арии, американский спиричуэлс в исполнении заслуженных артистов России из Санкт-Петербурга Даниэля Зарецкого (орган) и Марии Людько (сопрано).

Даниэль Зарецкий является лауреатом Всероссийского открытого конкурса органистов, Международного конкурса органистов в Германии, а также дипломантом международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии. Выступал в лучших концертных залах бывшего СССР. Активно гастролирует в странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии и Южной Америке. Записал 7 компакт-дисков. Член жюри ряда престижных международных конкурсов в России, Польше, Германии, Франции, Испании, Италии, Люксембурге, Канаде.

Мария Людько – титулованная оперная певица, лауреат восьми международных конкурсов, в числе которых престижный «Ганс Габор Бельведе» в Вене. Ее голос звучал в залах Большого театра России, Мариинского театра, Комише опер Берлин.

8 января в 18.00 в филармонии зазвучит музыка эпохи барокко и классицизма, а также башкирские народные мелодии в программе «Орган и курай. Музыка, рожденная ветром». За органом — народный артист Республики Башкортостан Владислав Муртазин. Соло на башкирском духовом инструменте курае исполнит заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан Азат Айткулов.

Владислав Муртазин — пианист, лауреат международных конкурсов, народный артист Республики Башкортостан и первый в истории республики органист. Уже будучи профессиональным пианистом, он постигал орган в Швейцарии и во Франции. Несколько лет работал органистом в протестантской церкви. Зарубежный опыт оставил свой след: в исполнительском стиле Владислава Муртазина отчётливо прослеживаются традиции европейского искусства. Имя Азата Айткулова хорошо знакомо как профессиональным музыкантам, так и широким массам любителей музыки. «Курай № 1 Башкортостана», «Капельмейстер первых кураев» — так с почтением называют его музыкальные критики.

13 января в 18.00 обладатель обворожительного лирического бас-баритона Дмитрий Риберо-Феррейра (Россия-Колумбия) в сопровождении Симфонического оркестра филармонии под управлением Владислава Ивановского поздравит горожан со старым Новым годом страстными мелодиями танго, зажигательными латиноамериканскими песнями, любимыми произведениями советской эстрады.

Заказ билетов по телефону 222-600 (касса), онлайн-покупка на сайте www.filarman.ru

Все концерты предназначены для аудитории старше 6 лет.