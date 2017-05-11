Изменения в главный финансовый документ города были внесены накануне на внеочередном заседании. Они предусматривают увеличение субсидий в рамках жилищной программы и финансирование сезонного трудоустройства школьников. Также выделены средства на ремонт фасадов и благоустройство территорий многоквартирных домов, на проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей.

Поправки инициировали в администрации города. В результате 148 молодых семей Тольятти получат средства на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». На эти цели выделено порядка 111 с половиной миллионов рублей. Их них более половины – более 71 миллиона рублей – средства бюджета Самарской области, а порядка 39 миллионов – федеральные деньги.

Почти 36,5 миллионов рублей будет направлено на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе, на ремонт фасадов многоквартирных домов.

Около 10 миллионов рублей из местного бюджета пойдёт на развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей. Ещё 3,6 миллиона рублей запланировано потратить по программе организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на обеспечение трудоустройства 789 детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

В данном пакете поправок депутаты вновь коснулись работ по реконструкции досугового центра «Русич», который расположен в микрорайоне Шлюзовой Комсомольского района. Потребовалась незначительная корректировка суммы затрат областного бюджета. Объём финансирования и набор работ по данному объекту не изменились – досуговый центр будет отремонтирован, поскольку это знаковое место для местных жителей, где проходят все массовые гуляния, концерты и праздники.