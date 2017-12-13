Жюри областного конкурса дошкольных учреждений назовет победителей 15 декабря в Самаре, в актовом зале института повышения квалификации работников образования. Там пройдут финальные мероприятия. Абсолютного победителя и лауреатов поздравит замминистра образования и науки губернии Светлана Бакулина.

Как рассказали в правительстве региона, конкурс направлен на повышение качества дошкольного образования и распространение успешного инновационного опыта. Детсад из Тольятти автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада» претендует на победу в номинации «Формирование позитивного отношения к труду и представлений о мире профессий у детей дошкольного возраста».