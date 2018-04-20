Она наступит сегодня. Под новым именем «Библиотеки Тольятти» впервые включатся в известную Всероссийскую акцию.

Традиционно «Библионочь» выходит за пределы привычного режима работы учреждений. И в этом году Всероссийская акция начнется с 18.00 на двух крупнейших площадках – Центральной библиотеке им. В.Н. Татищева (бульвар Ленина, 10) и в библиотеке №6 «Библиотека Автограда» (ул. Юбилейная 8).

В Центральной библиотеке им. Татищева (б-р Ленина, 10) эта ночь будет посвящена «Магии книги». С 18.00 до 23.30 там будет работать более десятка площадок, где будут проходить книжные и художественные выставки, читать по ролям «Гарри Поттера и проклятое дитя», заниматься рукоделием, проходить квесты и много другое.

Также у гостей «Библионочи» на бульваре Ленина, 10 будет возможность встретиться с популярными писателями-фантастами – Глебом Гусаковым (Ярослав Веров), Юлианой Лебединской и Сергеем Чекмаевым. Центральным событием библиотеки им. Татищева станет фестиваль «Магия фантастики», посвящённый популярнейшему жанру и ставший продолжением «Фантастических разночтений», с успехом прошедших в 2017 году.

В финале ночи выступит поэтическая группа «Олимпийские игры» и оркестр «С Божьей помощью», а ровно в 23.00 весеннюю ночь украсит яркое световое шоу.