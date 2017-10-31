Случилось это накануне ближе к вечеру. Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев, пожилая женщина выбрала для прогулки район ТП-32 водозабора «Соцгородской». Именно здесь она поняла, что заблудилась, и вызвала спасателей.
На поиски отправились помощник оперативного дежурного ЕДДС и сотрудники ЧОП «Былина». В течение часа женщина была обнаружена. В медицинской помощи она не нуждалась и была доставлена домой.
Об этом сообщил глава Министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Сегодня здесь автозаводцы должны сыграть очередной матч чемпионата КХЛ
Об этом сегодня сообщили в местном управлении Роспотребнадзора
45-летняя жительница города оформила договор на квартиру, которая уже находилась в залоге
АВТОВАЗ вывел новые седаны на еще один экспортный рынок - в Ливан
В течение дня ожидается ухудшение погодных условий
10 лет назад этот взрыв унес жизни 8 студентов