Подозреваемую в пособничестве при подделке официального документа задержали на КПП «Рубеж» в Комсомольском районе. Находившаяся за рулем 23-летняя местная жительница предъявила сотрудникам ГИБДД комплект документов, и подлинности водительского удостоверения вызвала сомнение у стражей порядка.
Эксперты подтвердили подозрения патрульных –документ был изготовлен кустарным способом. По данным сотрудников полиции, находясь в Москве, жительница Тольятти обратилась к неизвестному гражданину, предоставила ему свои данные и фотографию для изготовления поддельного удостоверения на чужое имя. В отношении девушки возбудили уголовное дело.
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