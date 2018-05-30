Факт был установлен сотрудниками прокуратуры во время проверки. Специалисты надзорного органа побывали в аптеке № 40 на ул. Ленинградская, д. 55, где и выявили нарушения закона в части превышения предельных размеров розничных надбавок к отпускным ценам производителей препаратов.
Аптека принадлежит ООО «ОНИКС», в адрес руководителя внесено представление об устранении нарушений. Также подписано постановление о возбуждении в отношении директора организации административного дела. Акты прокурорского реагирования в настоящее время находятся на рассмотрении.
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