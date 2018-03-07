Это выяснила прокуратура после проведения проверки. Сотрудники надзорного органа побывали в аптеке ООО «ДИАФАРМ», ориентированной на продажу препаратов для диабетиков. Они установили, что предельные розничные надбавки к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов необоснованно завышались.
Так, проверкой выявлено завышение торговых надбавок на такие жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные средства, как Лантус СолоСтар розничная цена завышена на 189 рублей, НовоМикс 30 Пенфилл розничная цена завышена на 89,77 рублей, Хумалог розничная цена завышена на 228,90 рублей и другие лекарства.
По результатам проверки в отношении директора ООО «ДИАФАРМ» возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
Директору ООО «ДИАФАРМ» также внесено представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона.
После вмешательства прокуратуры цены на лекарственные препараты в аптеке ООО «ДИАФАРМ» приведены в соответствие с действующим законодательством.
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