Федерация легкой атлетики России наградила этим титулом Софью Палкину – метательницу молота из СДЮСШОР «Легкая атлетика». О этом сообщили в управлении физкультуры и спорта городской администрации.
Уходящий год был для Софьи весьма успешным. Она стала серебряным призёром кубка России и серебряным призёром чемпионата России в личном и командном соревнованиях. Выиграла первенство страны среди юниоров, среди молодёжи, а в ходе Всероссийских соревнований памяти заслуженного тренера Вадима Евстратова Софья установила новый юниорский рекорд России по метанию молота — 69 м 32 см.
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