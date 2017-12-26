Федерация легкой атлетики России наградила этим титулом Софью Палкину – метательницу молота из СДЮСШОР «Легкая атлетика». О этом сообщили в управлении физкультуры и спорта городской администрации.

Уходящий год был для Софьи весьма успешным. Она стала серебряным призёром кубка России и серебряным призёром чемпионата России в личном и командном соревнованиях. Выиграла первенство страны среди юниоров, среди молодёжи, а в ходе Всероссийских соревнований памяти заслуженного тренера Вадима Евстратова Софья установила новый юниорский рекорд России по метанию молота — 69 м 32 см.