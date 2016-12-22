Жительница Комсомольского района привлечена к административной ответственности за оскорбление. Дело было 9 сентября в городской поликлинике № 4. На прием к врачу-педиатру без предварительной записи пыталась попасть 20-летняя безработная гражданка. Ожидавшие своей очереди по записи люди возмутились, произошел конфликт с криками и дракой.

Вышедшая на шум 57-летняя врач попыталась успокоить девушку, которая ответила доктору в грубой нецензурной и оскорбительной форме. Доктор обратилась с заявлением в прокуратуру. На основании постановления мирового судьи возмутительницу спокойствия признали виновной и наказали штрафом в 1 000 рублей. Постановление пока в законную силу не вступило.