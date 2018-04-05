Спортсменки КСДЮСШОР «Олимп» сегодня выезжают в Йошкар-Олу на турнир памяти олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Зинаиды Ворониной. Он состоится 7-8 апреля и, как ожидается, соберет более ста гимнасток из 13 регионов России.

Тольяттинскую школу здесь представят выступят воспитанницы тренера Анны Тереховой. По программе мастеров спорта это будет делать Ольга Забродина (2002 г.р.), по программе КМС — София Рулина (2004) и Виктория Баринова (2005).