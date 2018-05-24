Он стартует сегодня в чешском городе Карловы Вары. В состав сборной России вошли 20 команд, которые выступят в трех дисциплинах. Тольятти представляют две команды.
В дисциплине «Степ-аэробика» в возрастной категории юниоры (14-16 лет) выступит «Лада-Фристайл», в категории кадеты (11-13 лет) – команда «Лада – TLT». Турнир завершится 26 мая.
Фото: http://tgl-sport.ru
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