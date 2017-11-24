Традиционный гандбольный турнир стартовал в норвежском Бергене, в нем принимают участие национальные сборные Норвегии, Кореи, Венгрии и России. В составе нашей команды здесь выступают три тольяттинки (Полина Ведёхина, Дарья Дмитриева и Елена Уткина).
В первом матче россиянки со счетом 35:33 переиграли венгерок. Дмитриева забросила 8 мячей, Ведёхина – 4. Завтра наша команда встретится с кореянками.
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