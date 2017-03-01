Поднимать показатели рождаемости в Самарской области планируют с помощью денег. Сейчас власти региона рассматривают возможность введения единовременной выплаты для матерей моложе 25 лет
Оригинал материала: http://63.ru/text/newsline/271539740372992.html?full=3
Поднимать показатели рождаемости в Самарской области планируют с помощью денег, пишет 63.ru. Сейчас власти региона рассматривают возможность введения единовременной выплаты для матерей моложе 25 лет.
Как сообщили в правительстве области, деньги будут выделять при рождении первого ребенка. Сроки введения новой социальной выплаты чиновники не уточнили.
Напомним, в 2016 году в Самарской области появилось на свет 40 697 детей. Этот показатель на 1,8% ниже данных за 2015 год. В то же время прирост новорожденных зафиксировали в Самаре (1,8%), Кинеле (9,2%), Отрадном (0,7%), а также в микрорайонах Алексеевском (13,8%), Богатовском (8%), Клявлинском (14,3%) Красноармейском (21,7%) Нефтегорском (1,2%) и Шигонском (1,8%).
Стоит отметить, что, по данным Самарастата, средний возраст матери при рождении ребенка в Самарской области составляет 28,5 лет. Для сравнения, в 2000 году он был равен 26 годам, в 1995 году – 25.
Как сообщили в правительстве области, деньги будут выделять при рождении первого ребенка. Сроки введения новой социальной выплаты чиновники не уточнили.
Напомним, в 2016 году в Самарской области появилось на свет 40 697 детей. Этот показатель на 1,8% ниже данных за 2015 год. В то же время прирост новорожденных зафиксировали в Самаре (1,8%), Кинеле (9,2%), Отрадном (0,7%), а также в микрорайонах Алексеевском (13,8%), Богатовском (8%), Клявлинском (14,3%) Красноармейском (21,7%) Нефтегорском (1,2%) и Шигонском (1,8%).
Стоит отметить, что, по данным Самарастата, средний возраст матери при рождении ребенка в Самарской области составляет 28,5 лет. Для сравнения, в 2000 году он был равен 26 годам, в 1995 году – 25.
Деньги будут выделять при рождении первого ребенка. Сроки введения новой социальной выплаты чиновники не уточнили.
В 2016 году в Самарской области появилось на свет 40 697 детей. Этот показатель на 1,8% ниже данных за 2015 год. В то же время прирост новорожденных зафиксировали в Самаре (1,8%), Кинеле (9,2%), Отрадном (0,7%), а также в микрорайонах Алексеевском (13,8%), Богатовском (8%), Клявлинском (14,3%) Красноармейском (21,7%) Нефтегорском (1,2%) и Шигонском (1,8%).
Стоит отметить, что, по данным Самарастата, средний возраст матери при рождении ребенка в Самарской области составляет 28,5 лет. Для сравнения, в 2000 году он был равен 26 годам, в 1995 году – 25.
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