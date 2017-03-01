Поднимать показатели рождаемости в Самарской области планируют с помощью денег. Сейчас власти региона рассматривают возможность введения единовременной выплаты для матерей моложе 25 лет Оригинал материала: http://63.ru/text/newsline/271539740372992.html?full=3

Поднимать показатели рождаемости в Самарской области планируют с помощью денег, пишет 63.ru . Сейчас власти региона рассматривают возможность введения единовременной выплаты для матерей моложе 25 лет.

Как сообщили в правительстве области, деньги будут выделять при рождении первого ребенка. Сроки введения новой социальной выплаты чиновники не уточнили.

Напомним, в 2016 году в Самарской области появилось на свет 40 697 детей . Этот показатель на 1,8% ниже данных за 2015 год. В то же время прирост новорожденных зафиксировали в Самаре (1,8%), Кинеле (9,2%), Отрадном (0,7%), а также в микрорайонах Алексеевском (13,8%), Богатовском (8%), Клявлинском (14,3%) Красноармейском (21,7%) Нефтегорском (1,2%) и Шигонском (1,8%).

Стоит отметить, что, по данным Самарастата, средний возраст матери при рождении ребенка в Самарской области составляет 28,5 лет. Для сравнения, в 2000 году он был равен 26 годам, в 1995 году – 25.