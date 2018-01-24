Авария произошла накануне на Автозаводском шоссе. Как рассказали в полиции региона, 22-летняя девушка на «Приоре», двигаясь со стороны улицы Мичурина, не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. Легковушку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилями «Nissan Qashqai» и «Лада Гранта».
Обе машины стояли, пропуская встречный транспортный поток. В результате сидевшая за рулем «Приоры» автоледи получила многочисленные ушибы. После оказания медицинской помощи ей назначили амбулаторное лечение.
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