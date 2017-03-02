Надзорный орган Комсомольского района провел проверку исполнения законодательства о благоустройстве в 46-м почтовом отделении, которое находится на первом этаже нежилого здания по адресу ул. Мурысева, 59В.
По закону, и лестницу, ведущую в отделение, и прилегающую к нему территорию, работники почты должны своевременно очищать от снега и наледи, а этого видимо никто не делал, из-за чего и случилось падение жительницы города.
В связи с нарушениями в адрес руководителя тольяттинского Почтамта УФПС Самарской области внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.
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