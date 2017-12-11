Юниорские соревнования завершились в Екатеринбурге. В них принимали участие спортсмены КСДЮСШОР «Олимп» и еще свыше 400 представителей 50 регионов России. В течение трех дней здесь было разыграно 40 комплектов наград, рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации.

Отлично выступила на Урале Софья Чичайкина из Тольятти. Она удостоилась наград на всех трех своих дистанциях. В пятницу она завоевала серебро на 100-метровке вольным стилем. В воскресенье вершина пьедестала почета ей покорилась на «полтиннике» вольным стилем и на 200-метровке комплексным плаванием.