слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
11 декабря 2017
07:42:02

Тольяттинка стала дважды чемпионкой всероссийского турнира по плаванию

Юниорские соревнования завершились в Екатеринбурге. В них принимали участие  спортсмены КСДЮСШОР «Олимп» и еще свыше 400 представителей 50 регионов России. В течение трех дней здесь было разыграно 40 комплектов наград, рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации.

Отлично выступила на Урале Софья Чичайкина из Тольятти. Она удостоилась наград на всех трех своих дистанциях. В пятницу она завоевала серебро на 100-метровке вольным стилем. В воскресенье вершина пьедестала почета ей покорилась на «полтиннике» вольным стилем и на 200-метровке комплексным плаванием.




Последние новости Тольятти

11 декабря
12:54
На АВТОВАЗе затеяли небольшие кадровые перестановки

С 1 января 2018 года Сельчук Кура вступит в должность Исполнительного Вице-президента по инжинирингу

11 декабря
12:46
Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней

Об этом сегодня напоминает Роструд

11 декабря
11:42
В Самаре поскользнувшуюся женщину насмерть сбил поезд

Это случилось накануне на перегоне Киркомбинат – Стахановская

11 декабря
11:39
Самарские офтальмологи проверят зрение у жителей Тольятти

С 12 по 22 декабря в городе будут работать мобильные комплексы областной клинической больницы имени Т.И. Ерошевского.

11 декабря
11:23
В следующем году в России могут резко подорожать автомобили

Это связано с тем, что Министерство промышленности предлагает повысить утилизационный сбор

11 декабря
10:44
Названа средняя сумма новых выплат на первого и второго ребенка

Семьи будут ежемесячно получать около 10,5 тысяч рублей

11 декабря
10:19
ГИБДД Тольятти: рейды в декабре будут

Особое внимание уделят инспекторы пешеходным переходам и выявлению пьяных водителей


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+