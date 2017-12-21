ДТП произошло накануне в пятом часу дня на улице Громовой. Как рассказали в полиции Самарской области, 54-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль «Приора».
В результате ДТП пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с травмами головы. После оказания помощи ей назначили амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
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