Так считает тренеh российской сборной Евгений Трефилов, подопечные которого накануне выиграли у команды Румынии со счетом 30-25. Из этих 30 десять забила капитан россиянок, представительница тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева.

Во Дворце спорта «Лада-Арена» накануне вечером собрались почти 4 тысячи болельщиков, среди которых оказались глава Тольятти Сергей Анташев и губернатор Дмитрий Азаров. Для входящих в сборную тольяттинских спортсменок выиграть на родном поле было очень важно.

В итоге наша команда обошла румынок в турнирной таблице и возглавила группу. Ответная встреча в Румынии уже 25 марта.

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