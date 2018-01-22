20 сентября в полицию поступило сообщение о то, что на остановке «Космос» на улице Карла Маркса неизвестный преступник, угрожая ножом, отобрал деньги и мобильный телефон у 41-летнего жителя Центрального района и попытался скрыться.
Свидетелем происшествия стал Гулуев Элвин Бахшейиш, который, не растерявшись, догнал убегающего мужчину и задержал его. Молодой человек удерживал подозреваемого до приезда сотрудников полиции.
В рамках акции «Им благодарна полиция» начальник Управлении МВД России по Тольятти Хейрулла Ахмедханов поблагодарил Элвина Гулуева и вручил ему благодарственную грамоту.
Гулуев Элвин работает тренером в спортивном клубе и обучает молодежь смешанным единоборствам. От своих коллег он передал правоохранителям подарок и пригласил сотрудников полиции на товарищеский турнир.
Фото: УМВД Самарской области
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