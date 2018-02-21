слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
21 февраля 2018
12:39:06

Тольяттинец задержал грабителя в офисе микрозаймов

Это случилось накануне вечером. В помещение организации на улице Мира зашел неизвестный и, угрожая сотруднице ножом, потребовал деньги. Забрав из кассы более 8 тысяч рублей, злоумышленник попытался скрыться, но неожиданно на его пути возник один из посетителей.

Применив силу, мужчина смог удержать злоумышленника до приезда полиции. Правоохранители установили, что ранее судимый за убийство 50-летний подозреваемый предполагал, что в офисе может находиться крупная сумма денег.

В настоящее время мужчина арестован, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет. А добровольный помощник полиции может рассчитывать на поощрение.




Последние новости Тольятти

21 февраля
13:48
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

Сегодня в матче ¼ подопечные Олега Знарка разгромили норвежцев

21 февраля
13:13
В Жигулевске задержали пьяную автоледи

Инспекторы ДПС остановили вазовскую «12» за нарушение правил

21 февраля
12:50
Из Курумоча открываются прямые рейсы в Болонью

Полеты в столицу итальянского региона Эмилия-Романья будет выполнять авиакомпания «Уральские Авиалинии»

21 февраля
12:44
В Самарскую область прибыл Виталий Мутко

Основная цель визита  - оценить готовность Самары к предстоящему футбольному первенству планеты.

21 февраля
11:42
В России может появиться безотзывный вклад

Готовится соответствующий законопроект.

21 февраля
11:26
Администрация Тольятти намерена более детально обследовать атмосферный воздух в черте города

Об этом заявил представитель департамента городского хозяйства Сергей Соловьев.

21 февраля
10:46
Пассажир иномарки погиб после двух столкновений с фурами

ДТП произошло в 50 км от Сызрани


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+