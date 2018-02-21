Это случилось накануне вечером. В помещение организации на улице Мира зашел неизвестный и, угрожая сотруднице ножом, потребовал деньги. Забрав из кассы более 8 тысяч рублей, злоумышленник попытался скрыться, но неожиданно на его пути возник один из посетителей.
Применив силу, мужчина смог удержать злоумышленника до приезда полиции. Правоохранители установили, что ранее судимый за убийство 50-летний подозреваемый предполагал, что в офисе может находиться крупная сумма денег.
В настоящее время мужчина арестован, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет. А добровольный помощник полиции может рассчитывать на поощрение.
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