В полицию обратился брат злоумышленника. Инцидент произошел в квартире дома на улице Жукова. По версии сотрудников органов внутренних дел, ранее не судимый мужчина 1984 года рождения, применив физическую силу и причинив ожоги утюгом своей 63-летней матери, похитил у нее денежные средства.

О случившемся в полицию сообщил старший сын потерпевшей, который пришел ее навестить. Сотрудники уголовного розыска установили место нахождения подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.