В болгарском Пловдиве накануне завершились соревнования по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Российские гребцы завоевали здесь две медали.
Выступавший в составе четверки парных воспитанник тольяттинской СДЮСШОР 14 «Жигули» Александр Вязовкин стал серебряным призером. Кстати, в сборную Александр получил пропуск, став несколько недель назад двукратным победителем международных соревнований по академической гребле «Большая московская регата».
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