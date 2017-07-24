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24 июля 2017
09:52:39

Тольяттинец выиграл серебро первенства мира

В болгарском Пловдиве накануне завершились соревнования по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Российские гребцы завоевали здесь две медали.

Выступавший в составе четверки парных воспитанник тольяттинской СДЮСШОР 14 «Жигули» Александр Вязовкин стал серебряным призером. Кстати, в сборную Александр получил пропуск, став несколько недель назад двукратным победителем международных соревнований по академической гребле «Большая московская регата».




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