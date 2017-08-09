Международные соревнования G1-класса проходят сейчас в Москве. Накануне участие в поединках приняли два тольяттинских спортсмена. Борис Краснов, к сожалению, уступил в первом бою Владиславу Югаю из Ростова-на-Дону. А вот Рафаиль Аюкаев уверенно вышел в финал, победив россиянина Эмиля Хадеева. А в поединке за первое место тольяттинец оказался сильнее корейца Кио-Дон Ина.
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