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23 апреля 2018
09:41:25

Тольяттинец выиграл кубок мастеров Всероссийской серии марафонов

Последний этап Masters Cup 2018 Russialoppet состоялся в Бурятии  в минувшие выходные. В серии принимал участие только один представитель Автограда - участник команды клуба лыжников «Лада», мастер спорта Сергей Туголуков.

В своей возрастной группе 55-59 лет он занял 2-е место в гонке на 50 км по льду озера Байкал. Это позволило нашему спортсмену  стать первым по итогам сезона, опередив 89 участников.

В сезоне 2018 года Сергей показал отличные результаты на этапах: Воронеж-1 место, Демино-4 место, Казань-2 место, Югра- 3 место и Байкал-2 место.

Фото: tgl-sport.ru




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