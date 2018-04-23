Последний этап Masters Cup 2018 Russialoppet состоялся в Бурятии в минувшие выходные. В серии принимал участие только один представитель Автограда - участник команды клуба лыжников «Лада», мастер спорта Сергей Туголуков.
В своей возрастной группе 55-59 лет он занял 2-е место в гонке на 50 км по льду озера Байкал. Это позволило нашему спортсмену стать первым по итогам сезона, опередив 89 участников.
В сезоне 2018 года Сергей показал отличные результаты на этапах: Воронеж-1 место, Демино-4 место, Казань-2 место, Югра- 3 место и Байкал-2 место.
Фото: tgl-sport.ru
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