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21 мая 2018
09:06:32

Тольяттинец стал серебряным призером первенства России

Соревнования по спортивной гимнастике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р завершились во Владимире, в них принимали участие два представителя КСДЮСШОР «Олимп» Александр Жигалов и Егор Фролов. Оба лишь недавно разучили программу первого разряда, и обоим из-за нехватки опыта сложно было конкурировать с соперниками.

Тем не менее, в личном зачете Жигалов занял довольно высокое восьмое место и вышел в финалы в трех видах многоборья. Саша поднялся на пятое место в вольных упражнениях и стал шестым на кольцах и брусьях. Фролов в личном первенстве показал 19-й результат, прибившись в финал лишь в одном виде многоборья – в опорном прыжке.

Но свой шанс Егор не упустил, став серебряным призером первенства страны.

Фото: ЦфиС Тольятти




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