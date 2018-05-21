Соревнования по спортивной гимнастике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р завершились во Владимире, в них принимали участие два представителя КСДЮСШОР «Олимп» Александр Жигалов и Егор Фролов. Оба лишь недавно разучили программу первого разряда, и обоим из-за нехватки опыта сложно было конкурировать с соперниками.

Тем не менее, в личном зачете Жигалов занял довольно высокое восьмое место и вышел в финалы в трех видах многоборья. Саша поднялся на пятое место в вольных упражнениях и стал шестым на кольцах и брусьях. Фролов в личном первенстве показал 19-й результат, прибившись в финал лишь в одном виде многоборья – в опорном прыжке.

Но свой шанс Егор не упустил, став серебряным призером первенства страны.

Фото: ЦфиС Тольятти