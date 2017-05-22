Накануне, 21 мая, по всей России отметили праздник бега, в 11 городах прошли забеги на различные дистанции. Казанский марафон собрал более 12 тысяч стайеров. Маршрут организаторы специально построили через наиболее красивые места Казани.
Всю марафонскую дистанцию - 42, 195 км - завершили более 900 легкоатлетов. В числе призеров и тольяттинский спортсмен Юрий Чечун. Как сообщили в управлении физкультуры и спорта городской администрации, он завоевал серебряную медаль.
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