Соревнования проходили в эти выходные в Хабаровске. Воспитанник тольяттинской спортшколы «Волгарь», мастер спорта Никита Подковальников, ныне представляющий Самару, завоевал серебряную награду в весовой категории до 68 кг в дисциплине «боевое самбо».

Таким образом, как сообщили в управлении физкультуры и спорта городской администрации, спортсмен попал в сборную России, которая сформирована для выступления на Чемпионате Европы в Афинах.

Фото: tgl-sport.ru