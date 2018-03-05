Соревнования проходили в эти выходные в Хабаровске. Воспитанник тольяттинской спортшколы «Волгарь», мастер спорта Никита Подковальников, ныне представляющий Самару, завоевал серебряную награду в весовой категории до 68 кг в дисциплине «боевое самбо».
Таким образом, как сообщили в управлении физкультуры и спорта городской администрации, спортсмен попал в сборную России, которая сформирована для выступления на Чемпионате Европы в Афинах.
Фото: tgl-sport.ru
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