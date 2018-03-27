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27 марта 2018
10:42:11

Тольяттинец стал призером «Весенней капели» в Казани

В столице Татарстана проходит Всероссийский турнир по фехтованию. В возрастной категории 13 лет в финал накануне вышел спортсмен «Тольяттинской федерации фехтования» Никита Куклин. В итоге он стал обладателем серебряной награды.

Как отметили в управлении физкультуры и спорта администрации, Никита занимается фехтованием с сентября прошлого года. Тренируется он у известного тольяттинского саблиста Даниила Виолентия на новой спортивной базе федерации по адресу Мурысева, 52а.

Фото: tgl-sport.ru




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