В столице Татарстана проходит Всероссийский турнир по фехтованию. В возрастной категории 13 лет в финал накануне вышел спортсмен «Тольяттинской федерации фехтования» Никита Куклин. В итоге он стал обладателем серебряной награды.

Как отметили в управлении физкультуры и спорта администрации, Никита занимается фехтованием с сентября прошлого года. Тренируется он у известного тольяттинского саблиста Даниила Виолентия на новой спортивной базе федерации по адресу Мурысева, 52а.

Фото: tgl-sport.ru