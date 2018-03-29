Турнир завершился в Батуми, в нем принимали участие 302 шахматиста из 34 стран Старого Света. Среди них - 135 гроссмейстеров и 56 международных мастеров. Тольяттинскую школу шахмат в споре за чемпионскую корону представляли гроссмейстеры Санан Сюгиров и Александр Предке.

Санан Сюгиров на протяжении всего турнира находился в группе лидеров. В итоге в 11 сыгранных партиях он одержал 5 побед, 6 раз сыграл вничью и набрал 8 очков, уступив чемпиону всего лишь пол-очка.

По дополнительным показателям Сюгиров стал бронзовым призёром чемпионата Европы, показав лучший результат среди россиян и завоевав путёвку на Кубок мира.

Фото: http://ladachess.ru