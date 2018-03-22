Первенство страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в эти дни в Краснодаре. В соревнованиях принимают участие 177 пловцов из 38 регионов страны. Среди них — два представителя тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп».
В первый день чемпионата наши Сергей Сухарев и Алексей Кныш стартовали на дистанции 50 м вольным стилем в классе S7. Сергей установил новый рекорд страны и превысил рекорд Европы, его время 27.46. Алексей был шестым, его время 34.08.
Такой «подарок» может принести населению четвертый срок Путина
В мероприятии принимают участие силы скорой помощи, МЧС, МВД и администрации города
Финансовый журнал составил рейтинг из сотни учреждений
Эксперты выразили уверенность, что к концу апреля главный футбольный объект будет сдан в эксплуатацию.
Преобразиться должны набережная Комсомольска, Центральная площадь, Итальянский пляж...
Произошла она накануне вечером
Об этом напоминает компания "Волжские коммунальные системы"