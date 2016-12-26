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26 декабря 2016
14:42:03

Тольяттинец, совершивший аварию, ответит за это в рамках уголовного дела

Как уже сообщала наша радиостанция, ДТП было зарегистрировано 17 июля текущего года в 12:45 на территории Центрального района: 39-летний водитель автомобиля «Subaru Legacy», двигаясь по Комсомольскому шоссе, выехал на «встречку» и допустил лобовое столкновение с автомашиной «Lada Priora».

В результате 24-летний водитель отечественной машины, а также его пассажиры - 29-летняя женщина и два мальчика 2007 и 2008 годов рождения - получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц.

Фото: 63мвд.ру

По результатам проведенной доследственной проверки было принято решение о возбуждении в отношении водителя иномарки уголовного дела  по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование.




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