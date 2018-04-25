Об этом узнали в прокуратуре и обвинили меломана в массовом распространении экстремистского материала в сети.
Молодой человек разместил на своей странице в открытом доступе аудиозаписи групп «Коловрат», «Русский стяг» и«Банды Москвы», некоторые песни которых которые внесены в Федеральный список экстремистских материалов.
Надзорный орган потребовал от владельца аккаунта удалить эти файлы. Кроме того, в отношении гражданина возбуждено административное дело. Ему грозит штраф.
Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018»
Тренировку провели на аэродроме Кряж.
Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в городской Думе Максим Гусейнов
В транспортной полиции возбудило уголовное дело по факту загрязнения акватории Волги
Соответствующее постановление было подписано в администрации в понедельник
Но был задержан с поличным
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