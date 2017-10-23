Инцидент произошел в одном из общежитий Автозаводского района. Молодые люди слушали громкую музыку в позднее время, тем самым не давая жильцам спать. В ответ на претензию один из молодых людей нанес телесные повреждения вышедшему на шум 33-летнему мужчине.
Свидетели вызвали полицию. Пострадавший был госпитализирован в одно из медицинских учреждений города. Также оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого - 24-летнего рабочего одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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