Инцидент произошел в одном из общежитий Автозаводского района. Молодые люди слушали громкую музыку в позднее время, тем самым не давая жильцам спать. В ответ на претензию один из молодых людей нанес телесные повреждения вышедшему на шум 33-летнему мужчине.

Свидетели вызвали полицию. Пострадавший был госпитализирован в одно из медицинских учреждений города. Также оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого - 24-летнего рабочего одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.