Около 21.00 в дежурную часть отдела полиции №23 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение от 69 летнего владельца торгового павильона на улице Гидротехнической. Заявитель сообщил, что на его магазин совершено разбойное напалдение.
Оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу по указанному адресу. Прибыв на место, полицейские опросили потерпевшую - продавца торговой точки. Женщина рассказала, что в магазин вошел мужчина, лицо которого закрывала черная маска. Используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, злоумышленник потребовал выдать ему все имеющиеся в кассе денежные средства. Женщина отдала дневную выручку в размере 18 000 рублей. Получив деньги, преступник скрылся с места преступления.
Потерпевшая подробно описала внешность нападавшего. Ориентировка на злоумышленника была передана всем наружным нарядам полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого грабителя, а так же его местонахождение. За совершение разбойного нападения оепартивники задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков нигде не работающего тольяттинца 1986 года рождения. Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина признался в содеянном.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
Предполагаемое орудие преступления изъято и приобщено к материалам дела. Ведется следствие.
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