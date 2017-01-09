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09 января 2017
11:33:33

Тольяттинец рискнул свободой за флакон дорогих духов

В дежурную часть отдела полиции №22 Управления МВД России по г. Тольятти обратились работники магазина, расположенного на улице Автостроителей. Из сообщения следовало, что один из покупателей взял с прилавка дорогие духи и, не заплатив, покинул торговую точку. Для выяснения деталей случившегося по указанному  адресу прибыли сотрудники полиции.

В ходе работы на месте происшествия полицейские опросили персонал и посетителей супермаркета, а так же собрали необходимые материалы для дальнейшего разбирательства. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбудили уголовное дело.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что противоправное деяние мог совершить ранее не судимый местный житель 1982 года рождения. В результате проведенной проверки данный факт нашел свое подтверждение. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют все детали случившегося. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.




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