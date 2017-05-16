Вырученные деньги предприимчивый гражданин направил на погашение кредита. И все бы хорошо, но владелец машины обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассаказал, что договор аренды на иномарку был составлен в конце апреля, каждую неделю арендатор обязывался показывать хозяину транспортное средство. Однако со второй недели условие он выполнять перестал, а потом и вовсе пропал.
В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка нашли похищенный автомобиль в гаражностроительном комплексе, а затем установили личность и местонахождение 40-летнего злоумышленника, которого задержали. Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют причастность злоумышленника к иным правонарушениям.
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