Инцидент произошел в четверг, 29 декабря, примерно в 16:30 в одной из квартир по ул. Александра Матросова в Комсомольском районе мужчина в возрасте около 33 лет, открывая ножом консервную банку, ранил себя ножом в живот, сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие медики оказали пострадавшему необходимую помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
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