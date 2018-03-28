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28 марта 2018
12:48:44

Тольяттинец пришел в строймагазин и украл зубило для перфоратора

Консультант в торговом зале обратила внимание на подозрительного мужчину, который обходил зал, осматриваясь по сторонам. Затем покупатель взял с витрины зубило, положил себе в рукав, затем попытался выйти из магазина, минуя кассу.

Охранник попросил его остановиться, но мужчина, оттолкнув сотрудника, выбежал на улицу и скрылся. Убегая, злоумышленник выронил сотовый телефон, который и помог сотрудникам полиции установить Преступника. Подозреваемого задержали в течении суток.

Им оказался 57-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, похищенное имущество выбросил по дороге, пока бежал, испугавшись содеянного. Возбуждено уголовное дело.




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