Консультант в торговом зале обратила внимание на подозрительного мужчину, который обходил зал, осматриваясь по сторонам. Затем покупатель взял с витрины зубило, положил себе в рукав, затем попытался выйти из магазина, минуя кассу.

Охранник попросил его остановиться, но мужчина, оттолкнув сотрудника, выбежал на улицу и скрылся. Убегая, злоумышленник выронил сотовый телефон, который и помог сотрудникам полиции установить Преступника. Подозреваемого задержали в течении суток.

Им оказался 57-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, похищенное имущество выбросил по дороге, пока бежал, испугавшись содеянного. Возбуждено уголовное дело.