Дело было в декабре, инспектор ГИБДД остановил нарушителя и начал составлять протокол об отстранении от управления транспортным средством и о направлении на медицинское освидетельствование. Водитель попытался дать стражу порядка 5 тысяч рублей, обещая впоследствии увеличить сумму вознаграждения до 30 тысяч только бы уйти от наказания.
Но полицейский не поддался на уговоры, в итоге все закончилось возбуждением уголовного дела. Сейчас его расследование продолжается, сообщили в СКР по Самарской области.
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