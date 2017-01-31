Дело было в декабре, инспектор ГИБДД остановил нарушителя и начал составлять протокол об отстранении от управления транспортным средством и о направлении на медицинское освидетельствование. Водитель попытался дать стражу порядка 5 тысяч рублей, обещая впоследствии увеличить сумму вознаграждения до 30 тысяч только бы уйти от наказания.

Но полицейский не поддался на уговоры, в итоге все закончилось возбуждением уголовного дела. Сейчас его расследование продолжается, сообщили в СКР по Самарской области.