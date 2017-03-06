Это случилось в воскресенье, 5 марта, около 10 часов вечера. Медики скорой помощи получили вызов на ул. Карла Маркса в район магазина "Рубин". Известно, что пострадавшему 29 лет, ранение оказалось не проникающим.

Прибывшие на вызов врачи службы "03" Тольятти оказали пострадавшему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение. Других подробностей Волга Ньюс в оперативных структурах не сообщили.00