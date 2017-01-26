ДТП произошло сегодня утром в Портпоселке, сообщает группа «Происшествия Тольятти». Водитель «Тойоты» не справился с управлением, слетел с дороги и на полном ходу въехал в мачту дорожного освещения. Прибывшие на место медики диагностировали у него травму головы.
Отмечается, что экстренные службы прибыли на место аварии очень быстро, в течение 10 минут. Сейчас в причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: Происшествия Тольятти
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