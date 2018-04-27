Неприятность случилась с автомобилистом на улице Лесная: машина угодила в яму и получила повреждения. Мужчина обратился в комитет «Общероссийского Народного Фронта» с просьбой о помощи в решения спорной ситуации по возмещению ущерба.
Собрав полный пакетом документов, активисты и пострадавший обратились в организацию, обслуживающую этот участок дороги. Подрядчик упрямиться не стал и удовлетворил требования тольяттинского водителя в досудебном порядке.
Ущерб был возмещен. Кроме того, на опасном участке сначала были установлены предупреждающие знаки, а затем началась замена дорожного полотна.
Фото: ОНФ
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