Неприятность случилась с автомобилистом на улице Лесная: машина угодила в яму и получила повреждения. Мужчина обратился в комитет «Общероссийского Народного Фронта» с просьбой о помощи в решения спорной ситуации по возмещению ущерба.

Собрав полный пакетом документов, активисты и пострадавший обратились в организацию, обслуживающую этот участок дороги. Подрядчик упрямиться не стал и удовлетворил требования тольяттинского водителя в досудебном порядке.

Ущерб был возмещен. Кроме того, на опасном участке сначала были установлены предупреждающие знаки, а затем началась замена дорожного полотна.

Фото: ОНФ