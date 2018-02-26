Мужчина оказался в больнице с травмой живота, а медики позвонили в полицию.

В ходе отработки полученной информации оперативники выяснили, что пострадал гражданини в собственной квартире, в доме на бульваре Татищева.

Как выяснилось, между соседями малосемейки произошел конфликт, в результате которого 44-летняя женщинананесла соседу удар шваброй. Причиной такой агрессии стал образ жизни потерпевшего. По словам соседей, гражданин злоупотреблял спиртными напитками.