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06 февраля 2017
07:41:01

Тольяттинец, покалечивший старушку, ответит перед законом по уголовной статье

ДТП произошло еще осенью, в октябре, на Площади Свободы в «старом» городе. Как сообщили в полиции региона, 49-летний мужчина на «Опеле»  сдавал задом и не заметил пешехода. В материалах дела говорится, что автомобилист проявил невнимательность к дорожной обстановке, не принял меры к снижению скорости и допустил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении, слева от автомобиля. 

В результате 89-летняя пострадавшая получила серьезные травмы и попала в  больницу. Изучив все обстоятельства ЧП, полицейские приняли решение о возбуждении уголовного дела, ведется следствие.




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