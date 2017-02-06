ДТП произошло еще осенью, в октябре, на Площади Свободы в «старом» городе. Как сообщили в полиции региона, 49-летний мужчина на «Опеле» сдавал задом и не заметил пешехода. В материалах дела говорится, что автомобилист проявил невнимательность к дорожной обстановке, не принял меры к снижению скорости и допустил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении, слева от автомобиля.
В результате 89-летняя пострадавшая получила серьезные травмы и попала в больницу. Изучив все обстоятельства ЧП, полицейские приняли решение о возбуждении уголовного дела, ведется следствие.
Готовится законопроект, регулирующий потребление вейпов
О подозрительном автомобиле «Лада Гранта» в ночь на воскресенье экипажу ДПС сообщили активисты «Ночного патруля»
Пожилая женщина попала в больницу с ожогами и отравлением дымом
Ее признали лженаукой
Трагедия случилась на Урале
К нам движется новая волна крепких морозов
Зимнее содержание территорий находится на регулярном контроле надзорного органа