ДТП произошло еще осенью, в октябре, на Площади Свободы в «старом» городе. Как сообщили в полиции региона, 49-летний мужчина на «Опеле» сдавал задом и не заметил пешехода. В материалах дела говорится, что автомобилист проявил невнимательность к дорожной обстановке, не принял меры к снижению скорости и допустил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении, слева от автомобиля.

В результате 89-летняя пострадавшая получила серьезные травмы и попала в больницу. Изучив все обстоятельства ЧП, полицейские приняли решение о возбуждении уголовного дела, ведется следствие.