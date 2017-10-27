Вечером 25 октября в городскую больницу привезли 36-летнего мужчину, у которого имелись огнестрельные ранения шеи, руки, ноги и головы. Врачам пришлось вызвать полицию.

По данным источника в правоохранительных органах, на данный момент предполагается, что стрелял 37-летний местный житель. Предварительная причина конфликта — ссора на почве личной неприязни.

Личность предполагаемого владельца оружия установлена, сообщает Волга ньюс. Уголовное дело пока не возбуждено.