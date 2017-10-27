Вечером 25 октября в городскую больницу привезли 36-летнего мужчину, у которого имелись огнестрельные ранения шеи, руки, ноги и головы. Врачам пришлось вызвать полицию.
По данным источника в правоохранительных органах, на данный момент предполагается, что стрелял 37-летний местный житель. Предварительная причина конфликта — ссора на почве личной неприязни.
Личность предполагаемого владельца оружия установлена, сообщает Волга ньюс. Уголовное дело пока не возбуждено.
Об этом рассказали в горадминистрации
С понедельника, 30 октября, он будет курсировать по новому маршруту
Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации
По мнению властей, это упростит для казахов изучение английского, а для иностранцев — казахского
Полноценного детектива не вышло: сели, выпили, поссорились, схватились за ножи
Отличились офицеры СОБРа «Омега» Управления Росгвардии
Его становят около дома, где 18 ноября 1927 года он родился