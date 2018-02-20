В Казани сегодня начинаются матчи основного этапа крупнейшего юношеского теннисного турнира в России. В этом году участие в нем примут теннисисты из более 20 стран мира.
В основной сетке одиночного турнира вступит единственный представитель Тольятти — воспитанник СДЮСШОР «Теннис» Павел Вербин. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, в первом круге он сыграет со шведом Симоном Итбареком.
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