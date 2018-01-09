Дело было ночью. Вместо того, чтобы расплатиться, когда машина прибыла на место, пассажир схватил лежащие рядом с водителем деньги, а с панели приборов – сотовый телефон, после чего скрылся.
Потерпевший обратился к полицейским, сообщил им приметы подозреваемого, а также номер телефона, с которого вызвали машину. Довольно быстро оперативники установили личность вора и задержали его.
Им оказался безработный 34-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
Он предлагает добавить туда мяса, рыбы, овощей и фруктов
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