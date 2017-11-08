Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования в Центральном районе. Они обратили внимание на велосипедиста, ехавшего по улице Мира, а его двухколесный транспорт был очень похож на тот, что незадолго до этого был украден на улице Баныкина – стражи правопорядка получили соответствующую ориентировку.

Особыми приметами являлось отсутствие заднего крыла и установленное на велосипеде детское кресло. Патрульные остановили 26-летнего тольяттинца, и в ходе беседы тот дал признательные показания. Задержанного передали полиции. Похищенный велосипед возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.